Ariano Irpino, giù dalla Panoramica: muore 60enne (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Giù dal viadotto: muore un 60enne del posto. È successo in Via Maddalena (Panoramica). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

