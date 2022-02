“Anche il gol del Napoli è da annullare”: l’accusa dalla stampa spagnola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il triplice fischio finale, sia Xavi che Luciano Spalletti hanno avuto da recriminare sull’operato dell’arbitro Kovacs. Secondo il tecnico spagnolo, la rete del momentaneo vantaggio di Zielinski sarebbe stata da annullare, complice il fuorigioco antecedente all’azione che ha portato poi al gol dei partenopei. Per Spalletti, invece, generoso il rigore fischiato – dopo consulto del VAR – ai catalani per fallo di mano di Juan Jesus. A cercare di fare luce sulla questione è Anche la stampa iberica: in particolare, Santi Nolla del Mundo Deportivo scrive così sul quotidiano: “Il gol arriva dopo un’applicazione assurda del fuorigioco, che avvantaggia una squadra a discapito dell’altra“, spiega il giornalista, appurando dal suo modo di vedere che la rete sia da annullare. Inoltre, sempre secondo Nolla, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il triplice fischio finale, sia Xavi che Luciano Spalletti hanno avuto da recriminare sull’operato dell’arbitro Kovacs. Secondo il tecnico spagnolo, la rete del momentaneo vantaggio di Zielinski sarebbe stata da, complice il fuorigioco antecedente all’azione che ha portato poi al gol dei partenopei. Per Spalletti, invece, generoso il rigore fischiato – dopo consulto del VAR – ai catalani per fallo di mano di Juan Jesus. A cercare di fare luce sulla questione èlaiberica: in particolare, Santi Nolla del Mundo Deportivo scrive così sul quotidiano: “Il gol arriva dopo un’applicazione assurda del fuorigioco, che avvantaggia una squadra a discapito dell’altra“, spiega il giornalista, appurando dal suo modo di vedere che la rete sia da. Inoltre, sempre secondo Nolla, ...

