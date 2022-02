Ultime Notizie Roma del 17-02-2022 ore 20:10 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione lettura la crisi Russia Ucraina perché dobbiamo che ribadisce che quello di mosca è un falso ritiro Anzi la Russia ha aumentato la sua presenza sul confine ucraino con almeno 7 mila militari e di quali sono arrivati già nella giornata di mercoledì un altro funzionario di Washington ha continuato a sottolineare che non si può abbassare la guardia perché Mosca potrebbe in qualsiasi momento non c’era un operazione che servirebbe come falso pretesto per invadere l’Ucraina abbiamo bisogno di fare più tardi delle parole che abbiamo ascoltato finita la presidente della commissione europea Ursula von der leyen anche il presidente ucraino ha zielinski affermato che è ancora troppo presto per gioire vediamo delle piccole rotazioni ha spiegato che non chiamerei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione lettura la crisi Russia Ucraina perché dobbiamo che ribadisce che quello di mosca è un falso ritiro Anzi la Russia ha aumentato la sua presenza sul confine ucraino con almeno 7 mila militari e di quali sono arrivati già nella giornata di mercoledì un altro funzionario di Washington ha continuato a sottolineare che non si può abbassare la guardia perché Mosca potrebbe in qualsiasi momento non c’era un operazione che servirebbe come falso pretesto per invadere l’Ucraina abbiamo bisogno di fare più tardi delle parole che abbiamo ascoltato finita la presidente della commissione europea Ursula von der leyen anche il presidente ucraino ha zielinski affermato che è ancora troppo presto per gioire vediamo delle piccole rotazioni ha spiegato che non chiamerei ...

