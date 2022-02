Ucraina | diretta «Colpito un asilo dai ribelli | 3 feriti» Il Cremlino | «Situazione esplosiva» | la Nato teme un pretesto per l' attacco russo

Advertising

ItalyMFA : ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la dirett… - Corriere : Ucraina-Russia, ribelli filorussi: attacchi di mortaio contro di noi. Ma Kiev smentisce - Agenzia_Italia : ?? Le forze russe si stanno ritirando dal confine ucraino #Ucraina = Segui gli aggiornamenti ?? = - AlfioGiulio : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Referendum Ammessi e non ammessi 2?? #Ucraina fra paura e speranza 3?? #medici nel m… - infoitestero : Ucraina, diretta. Scontri fra separatisti filo russi e forze di Kiev nel Donbass: «Colpito un asilo, 3 feriti» -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina diretta

Corriere della Sera

Da parte, le milizie denunciano un attacco contro "il villaggio di Stanytsia Luhanska (16km a nord di Luhansk, ndr) che è stato bombardato con armi pesanti e in cui sono state danneggiate ...Podcast >>>, laOre 13.19 - Nato: temiamo da Mosca pretesto per attaccare. 'Siamo preoccupati che la Russia crei un pretesto per attaccare l''. Lo ha detto il segretario ...Ucraina, escalation di tensione nella parte orientale del Paese, con scontri fra separatisti filo russi e forze di Kiev scoppiati in diverse località nel Donbass, lungo la linea ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Ucraina è già sotto attacco da mesi nel dominio cibernetico e in quello dell’informazione”. Così John Allen, già comandante della NATO in Afghanistan, ha descritto la situazione ...