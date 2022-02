Serie C 2021/2022: Pescara-Entella, finisce a reti bianche la sfida dell’Adriatico (Di giovedì 17 febbraio 2022) finisce a reti inviolate il match dell’Adriatico tra Pescara ed Entella. Pareggio che non smuove le sorti della classifica alla 27^ giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa restano al quinto posto in classifica con 43 punti, gli uomini di Volpe invece, si posizionano al quarto posto a quota 46. Primo tempo dominato nettamente dal Pescara. Dopo un inizio equilibrato in cui le due formazioni si sono dedicate al palleggio e allo studio dell’avversario, il delfino ha preso in mano le redini del match. Primo squillo all’11’ con Pontisso, che con un destro dalla distanza, smuove il palo alla sinistra di Borra. Qualche minuto dopo ci riprovano i padroni di casa con Clemenza, che inventa una giocata fuori area e conclude con un tiro alto sopra la traversa. ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022)inviolate il matchtraed. Pareggio che non smuove le sorti della classifica alla 27^ giornata del campionato diC. I padroni di casa restano al quinto posto in classifica con 43 punti, gli uomini di Volpe invece, si posizionano al quarto posto a quota 46. Primo tempo dominato nettamente dal. Dopo un inizio equilibrato in cui le due formazioni si sono dedicate al palleggio e allo studio dell’avversario, il delfino ha preso in mano le redini del match. Primo squillo all’11’ con Pontisso, che con un destro dalla distanza, smuove il palo alla sinistra di Borra. Qualche minuto dopo ci riprovano i padroni di casa con Clemenza, che inventa una giocata fuori area e conclude con un tiro alto sopra la traversa. ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Il difensore ceco Aleš Mateju firma per il resto della stagione 2021/22. 25 anni, Mateju arriva da svincolato dopo… - OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - Milannews24_com : Le ultime sulla #Salernitana in vista del #Milan - infoitsport : Probabili formazioni Salernitana-Milan: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 - zazoomblog : LIVE – Pescara-Entella 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Pescara-Entella #Serie #2021-2022 -