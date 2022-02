Advertising

CalcioFinanza : Rugby, il Sudafrica vuole entrare nel Sei Nazioni dal 2025: Italia a rischio? - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Rugby, il Sudafrica vuole entrare nel Sei Nazioni dal 2025: Il Sudafrica sta valutando l’opzion… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Rugby Italia, Sei Nazioni: Sudafrica al posto dell'Italia dal 2025, torna la minaccia - sportface2016 : #Rugby, #SixNations: rivoluzione ipotizzata dal Daily Mail a partire dal 2025 - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Rugby Italia, Sei Nazioni: Sudafrica al posto dell'Italia dal 2025, torna la minaccia -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sudafrica

ilgazzettino.it

...perché in Europa un'altra squadra migliore degli azzurri non c'è e perché il'vive' negli ... E perché questo cambio, che avrebbe conseguenze letali per ilitaliano, potrebbe avvenire dal ...Il quotidiano inglese Daily Mail ipotizza un nuovo scenario per ilinternazionale, che prevede, da 2025, l'ingresso nel Sei Nazioni del, al posto dell' Italia . La squadra azzurra, nel prestigioso torneo europeo, ha perso le ultime 34 partite giocate.Il Sudafrica ha avvertito l’organo di governo dell’emisfero australe di star valutando l’opzione di aderire al Sei Nazioni dal 2025, il più importante torneo di rugby dell’emisfero Nord. I campioni de ...Alla vigilia della 100a sconfitta su 113 partite dell'Italia nel Sei Nazioni, torna con grande risonanza sulla stampa britannica l'ipotesi del Sudafrica al posto degli azzurri a partire ...