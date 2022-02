RedMagic 7 è ufficiale con Snapdragon 8 Gen 1 e molto altro

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La serie Red Magic 7 è stata appena lanciata in Cina con specifiche e funzionalità di fascia alta per soddisfare i giocatori più esigenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

...svela oggi la serie7 per il mercato cinese. La versione globale è in arrivo tra pochissimi giorni, e come tutte le precedenti versioni arriverà anche in Italia tramite lo store...Per intenderci, il prezzo è fissato a 399 euro sul portaledie sotto la scocca ci sono il SoC Qualcomm Snapdragon 888 , 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Naturalmente, uno ...Fra pochissimi giorni Nubia presenterà la serie di smartphone da gaming di fascia alta RedMagic 7 di cui proprio nelle scorse ore abbiamo scoperto la funzione di un chip singolare, ma sembra che di ...Nubia si sta preparando al lancio di Redmagic 7, il nuovo smartphone da gaming dell’azienda. La presentazione sembra fissata per il 17 gennaio, quindi mancano pochi giorni al keynote. Tuttavia, ...