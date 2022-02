Pechino 2022 | Arianna Fontana | Mi voleva far cadere in allenamento Coltellate tra azzurri | chi è lui? Il cerchio si stringe

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Nei prossimi giorni avrò modo di buttar fuori tutto quello che ho dentro - ha detto in un'intervista con La Gazzetta dello Sport -. Chi sa tutto quello che ho dovuto affrontare per essere qua, sa che ...

Arianna Fontana, una leggenda vivente: altro capolavoro a, è argento nei 1500 metriGrazie a questo risultato, lo sci alpino italiano si porta a quota 4 podi (argento di Sofia Goggia e bronzo di Nadia Delago in discesa, oltre agli allori di Brignone) nelle Olimpiadi died eguaglia così il bottino dello short track in testa alla graduatoria delle discipline con il maggior numero di medaglie ottenute in Cina da parte del Bel Paese. L'impresa odierna di ...Gli Stati Uniti e la Nato dichiarano di vedere l’arrivo di altre 7.000 truppe in Ucraina anziché una frenata da parte di Vladimir Putin e mostrano foto satellitari per dimostrarlo. Intanto c’è il timo ...Il sorriso luminoso di Nadia Delago, la grinta miracolosa di Sofia Goggia, la determinazione della pluri-medagliata Arianna Fontana e la gioia di tutte le altre hanno già portato a quindici le medagli ...