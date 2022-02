Milleproroghe, la maggioranza si spacca sul tetto al contante (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - maggioranza spaccata sul Milleproroghe. Nella notte nelle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera il governo è andato sotto quattro volte. Dal tetto all'uso del contante alla questione delle bonifiche dei siti inquinati di Taranto, fino alla proroga di tre anni dell'applicazione dei divieti di sperimentazione sugli animali: gli emendamenti presentati dai partiti sono stati approvati con il parere contrario dell'esecutivo. Una modifica di Forza Italia sulle graduatorie degli insegnanti, e' stata invece respinta nonostante il parere favorevole del governo. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sui social evidenzia l'inciampo. La proposta targata FdI che lascia la soglia dell'uso del contante a 2.000 euro fino all'inizio del 2023, sostiene, e' ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI -ta sul. Nella notte nelle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera il governo è andato sotto quattro volte. Dalall'uso delalla questione delle bonifiche dei siti inquinati di Taranto, fino alla proroga di tre anni dell'applicazione dei divieti di sperimentazione sugli animali: gli emendamenti presentati dai partiti sono stati approvati con il parere contrario dell'esecutivo. Una modifica di Forza Italia sulle graduatorie degli insegnanti, e' stata invece respinta nonostante il parere favorevole del governo. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sui social evidenzia l'inciampo. La proposta targata FdI che lascia la soglia dell'uso dela 2.000 euro fino all'inizio del 2023, sostiene, e' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera durante l'esame delle modifiche al dl Millepror… - fattoquotidiano : DRAGHI AI CAPIDELEGAZIONE 'Non si va avanti se in Aula i nostri provvedimenti vengono affossati dai partiti' - ilfoglio_it : 'Così non va, e io non ci sto'. Così Mario Draghi striglia la sua maggioranza dopo che il governo è andato sotto qu… - marco_disca : RT @info_longo: Il governo continua ad aizzare divisioni sul vaccino per non far vedere quanto la sua base sta scricchiolando. Ormai non lo… - ClaudioZavatti1 : RT @ElioLannutti: Draghi richiama i partiti dopo i ko: non affossare i provvedimenti in Aula. La risposta: “Cambi metodo”. Aduso a farsi ob… -