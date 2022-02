Milan, valutazioni su Mazraoui dell’Ajax, è in scadenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) . Piace il terzino classe 1997 È Noussair Mazraoui l’ultima idea di calciomercato del Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera sta valutando il profilo del terzino classe ’97 come colpo low cost per la prossima estate. Il giocatore è in scadenza di contratto con l’Ajax ed arriverebbe a parametro zero. Il Barcellona aveva preso informazioni tempo fa con Mino Raiola, suo agente. Sul marocchino anche il Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) . Piace il terzino classe 1997 È Noussairl’ultima idea di calciomercato del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera sta valutando il profilo del terzino classe ’97 come colpo low cost per la prossima estate. Il giocatore è indi contratto con l’Ajax ed arriverebbe a parametro zero. Il Barcellona aveva preso informazioni tempo fa con Mino Raiola, suo agente. Sul marocchino anche il Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Livia_DiGioia : RT @ScoutismoRN: 'Piace Mazraoui, la dirigenza rossonera non ha accelerato per cercare di chiudere subito l'affare. Mazraoui figura nella l… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: valutazioni su Mazraoui dell’Ajax, è in scadenza #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - FCalcistiche : RT @ScoutismoRN: 'Piace Mazraoui, la dirigenza rossonera non ha accelerato per cercare di chiudere subito l'affare. Mazraoui figura nella l… - teo_acm : RT @ScoutismoRN: 'Piace Mazraoui, la dirigenza rossonera non ha accelerato per cercare di chiudere subito l'affare. Mazraoui figura nella l… - KuhaugeACMilan : RT @ScoutismoRN: 'Piace Mazraoui, la dirigenza rossonera non ha accelerato per cercare di chiudere subito l'affare. Mazraoui figura nella l… -