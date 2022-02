Milan, altro rinnovo per un big: c’è l’accordo! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Milan, dopo aver chiuso per il rinnovo di Theo Hernandez e praticamente anche quello di Ismael Bennacer, vuole trovare un accordo anche con il suo giocatore del momento: Rafael Leao. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese prolungherebbe fino al 2026, con un notevole aumento del proprio ingaggio, che passerebbe dai 1,5 milioni attuali a 4 esclusi bonus. Il dialogo tra le parti è già avviato da tempo e, secondo alcuni, l’accordo sarebbe molto vicino alla chiusura. Il Milan continua a blindare il proprio futuro, rinnovando tutte le stelle della propria squadra e, ovviamente, aspettando i rinforzi che arriveranno nel mercato estivo. Ma c’è ancora tutto un campionato da giocare. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il, dopo aver chiuso per ildi Theo Hernandez e praticamente anche quello di Ismael Bennacer, vuole trovare un accordo anche con il suo giocatore del momento: Rafael Leao. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese prolungherebbe fino al 2026, con un notevole aumento del proprio ingaggio, che passerebbe dai 1,5 milioni attuali a 4 esclusi bonus. Il dialogo tra le parti è già avviato da tempo e, secondo alcuni, l’accordo sarebbe molto vicino alla chiusura. Ilcontinua a blindare il proprio futuro, rinnovando tutte le stelle della propria squadra e, ovviamente, aspettando i rinforzi che arriveranno nel mercato estivo. Ma c’è ancora tutto un campionato da giocare. Edoardo Ciccarelli

Advertising

AntoVitiello : #Donnarumma:'Tutti danno la colpa a me, ma l'ultima telefonata del #Milan era per comunicarmi che avevano preso un… - FBiasin : 'Tutti danno la colpa a me, ma l'ultima telefonata del #Milan era per comunicarmi che avevano preso un altro portie… - OptaPaolo : 9 - Rafael #Leão ha segnato 9 gol nel 2021/22 in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore del Milan. Il p… - MilanLiveIT : #Milan, piace un difensore in #PremierLeague?????????????? - Ilrevenant104 : RT @Emiliangiolo: Pioli Luglio 2022: “appena torno dalle vacanze sistemo tutto per il rinnovo” Pioli Febbraio 2023: “nell’ultima chiamata d… -