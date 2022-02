Mario Draghi furioso contro i partiti di maggioranza per Milleproroghe e bollette: “Non tiro a campare” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Possibile incrinatura nel Governo di Mario Draghi: secondo quanto filtra da fonti governative, in serata il premier ha affrontato a viso aperto i partiti che compongono la sua maggioranza, senza nascondere delusione per quanto accaduto sul decreto Milleproroghe e soprattutto quello urgente sul tema bollette. Mario Draghi vede Mattarella e poi bacchetta i partiti: il monito del premier Una tempesta che nessuno aveva visto arrivare: così viene descritta in queste ore la sfuriata – composta nei modi come suo solito – del premier Mario Draghi contro la maggioranza. Dopo essere tornato da Bruxelles, dove in giornata si è tenuto un Consiglio Europeo sulla questione ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Possibile incrinatura nel Governo di: secondo quanto filtra da fonti governative, in serata il premier ha affrontato a viso aperto iche compongono la sua, senza nascondere delusione per quanto accaduto sul decretoe soprattutto quello urgente sul temavede Mattarella e poi bacchetta i: il monito del premier Una tempesta che nessuno aveva visto arrivare: così viene descritta in queste ore la sfuriata – composta nei modi come suo solito – del premierla. Dopo essere tornato da Bruxelles, dove in giornata si è tenuto un Consiglio Europeo sulla questione ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Draghi presto a Mosca. Il tentativo di mediare per un faccia a faccia tra Putin e Zelensky L'intervento di Mario Draghi può favorire un avvicinamento fra le parti, contribuire a un incontro fra i due capi di Stato. Secondo fonti diplomatiche italiane sarebbe stato direttamente il Cremlino ...

Caos della maggioranza sul Milleproroghe. Ira di Draghi, ora basta Il governo esce a pezzi da una notte di urla, spintoni e caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera tanto che il premier Mario Draghi convoca i capidelegazione di maggioranza per una strigliata che sa di ultimatum: o mi garantite i voti o così il governo non può andare avanti , ha detto in sostanza nella riunione a ...

Quirinale: Mattarella ha ricevuto Mario Draghi Agenzia ANSA DENTRO IL GOVERNO/ Superbonus e deficit, il 'muro' di Draghi contro i partiti Lo ha scandito con chiarezza, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi durante la cabina di regia a Palazzo Chigi, convocata al rientro da Bruxelles con il solo obiettivo di far ...

Le regole ci sono ma le scuole non le applicano. Lettera Inviata da Enrico Maranzana – Il primo ministro Mario Draghi è intervenuto a sostegno della ricerca che ”deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Ha inoltre ricordato che “con il PNRR ...

