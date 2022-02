“Il nostro contratto”. Bomba Alex Belli, trema il GF Vip. La regia taglia ma si è capito tutto (Di giovedì 17 febbraio 2022) Teatrino o no, finzione o no, al GF Vip sembra di vedere due reality. Uno con tutti i concorrenti e un altro tutto incentrato su Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Il ritorno dell’attore nella Casa ha dato uno scossone a tutte le dinamiche dello show. C’è chi c’è rimasto male, come Soleil che è stata prontamente consolata da Katia Ricciarelli. Poi c’è chi non ne può più, come Davide Silvestri che all’amico ha fatto una rivelazione. “…voi sarete anche così – ha detto Davide – ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di pa..e anche per uno che ci crede, fidati…te lo dico perchè son 1 che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di pa..e”. Recentemente anche Alex ha parlato del suo ritorno, o meglio ha parlato di cosa è successo quando lo hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Teatrino o no, finzione o no, al GF Vip sembra di vedere due reality. Uno con tutti i concorrenti e un altroincentrato su Soleil Sorge,e Delia Duran. Il ritorno dell’attore nella Casa ha dato uno scossone a tutte le dinamiche dello show. C’è chi c’è rimasto male, come Soleil che è stata prontamente consolata da Katia Ricciarelli. Poi c’è chi non ne può più, come Davide Silvestri che all’amico ha fatto una rivelazione. “…voi sarete anche così – ha detto Davide – ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di pa..e anche per uno che ci crede, fidati…te lo dico perchè son 1 che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di pa..e”. Recentemente ancheha parlato del suo ritorno, o meglio ha parlato di cosa è successo quando lo hanno ...

