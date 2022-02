Dl Bollette, in arrivo 10 miliardi per famiglie e imprese (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un piano da almeno 10 miliardi di euro per combattere il caro Bollette. Ci sta lavorando il Governo e venerdì 18 febbraio, in Cdm, dovrebbe iniziare l’iter di approvazione. Per aiutare famiglie, commercianti e piccoli imprenditori verrà effettuato uno stanziamento tra 5 e 7 miliardi di euro. Le misure, nel dettaglio, sono però ancora da mettere a punto. Altri 3 miliardi di euro saranno invece destinati alle rinnovabili e, più in generale, al potenziamento della produzione energetica. Sul tavolo anche il cosiddetto Piano Cingolani, che prevede un raddoppio della produzione di gas attraverso lo sblocco dei punti di estrazione già esistenti o l’aumento della produzione di quelli già attivi. Un tentativo di rendere l’Italia meno dipendente dalle importazioni di gas. Parallelamente si sta studiando anche ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un piano da almeno 10di euro per combattere il caro. Ci sta lavorando il Governo e venerdì 18 febbraio, in Cdm, dovrebbe iniziare l’iter di approvazione. Per aiutare, commercianti e piccoli imprenditori verrà effettuato uno stanziamento tra 5 e 7di euro. Le misure, nel dettaglio, sono però ancora da mettere a punto. Altri 3di euro saranno invece destinati alle rinnovabili e, più in generale, al potenziamento della produzione energetica. Sul tavolo anche il cosiddetto Piano Cingolani, che prevede un raddoppio della produzione di gas attraverso lo sblocco dei punti di estrazione già esistenti o l’aumento della produzione di quelli già attivi. Un tentativo di rendere l’Italia meno dipendente dalle importazioni di gas. Parallelamente si sta studiando anche ...

