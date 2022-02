Coronavirus, aggiornamento 17 febbraio, 8 decessi e 6.059 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di giovedì 17 febbraio 2022) Risale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, i neo positivi al Covid sono 6.059 su 44.991 test esaminati. Ieri l'indice di ... Leggi su gazzettadisalerno (Di giovedì 17 febbraio 2022) Risale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, i neo positivi al Covid sono 6.059 su 44.991 test esaminati. Ieri l'indice di ...

Advertising

GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 17 febbraio, 8 decessi e 6.059 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 17/02/2022 ore 18:50 Finora sono state somministrate 132.714.68… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di giovedì 17 febbraio - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 17 febbraio, 8 decessi e 6.059 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - Umbria_N_Web : Coronavirus: aggiornamento epidemiologico in Umbria. Definiti criteri per 2,7 mln euro di ristori ai gestori di att… -