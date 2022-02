Call of Duty Mobile Stagione 2: Torna Il One-Four-One (Di giovedì 17 febbraio 2022) Preparatevi a unirvi al miglior gruppo di guerrieri sul pianeta, infiltrarvi in una nuova mappa multiplayer e salvare gli ostaggi prima che sia troppo tardi. Tutto questo in Call of Duty: Mobile Stagione 2: Task Force 141. Con il lancio previsto per giovedì 24 febbraio all’una di notte, i giocatori di Call of Duty: Mobile potranno unirsi a Gaz e al resto della rinomata Task Force 141 in una nuova mappa dotata di nuove armi, un emozionante evento a tema e molto altro ancora. La posta in gioco non è mai stata così alta! Durante questa seconda Stagione del 2022, i giocatori avranno l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass. La Stagione 2 include nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 17 febbraio 2022) Preparatevi a unirvi al miglior gruppo di guerrieri sul pianeta, infiltrarvi in una nuova mappa multiplayer e salvare gli ostaggi prima che sia troppo tardi. Tutto questo inof2: Task Force 141. Con il lancio previsto per giovedì 24 febbraio all’una di notte, i giocatori diofpotranno unirsi a Gaz e al resto della rinomata Task Force 141 in una nuova mappa dotata di nuove armi, un emozionante evento a tema e molto altro ancora. La posta in gioco non è mai stata così alta! Durante questa secondadel 2022, i giocatori avranno l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass. La2 include nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori ...

