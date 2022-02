Bollette, domani il Consiglio dei ministri sui rincari. Giorgetti: “Necessità oltre le disponibilità”. Wwf: “Direzione sbagliata” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si continua a discutere a palazzo Chigi su quanto e come intervenire per arginare l’impatto del caro energia. Per domani è fissato il Consiglio dei ministri da cui dovrebbe arrivare la risposta. Oggi si è svolta una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il capo di gabinetto del ministero dell’Economia Giuseppe Chinè e il Ragioniere Generale Biagio Mazzotta. Ieri era stato ascoltato l’amministratore delegato del gruppo Eni Claudio Descalzi. “Fino a che non vedo il decreto energia non dormo. L’emergenza non è l’equilibrio tra partiti, ma la luce e il gas. Se domani vedrà la luce come da me richiesto un dl da 4,5, 6,7,8 miliardi è un bene per il paese. Se si devono fare scostamenti si facciano”, ha detto il leader della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si continua a discutere a palazzo Chigi su quanto e come intervenire per arginare l’impatto del caro energia. Perè fissato ildeida cui dovrebbe arrivare la risposta. Oggi si è svolta una riunione tra il sottosegretario alla presidenza delRoberto Garofoli, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il capo di gabinetto del ministero dell’Economia Giuseppe Chinè e il Ragioniere Generale Biagio Mazzotta. Ieri era stato ascoltato l’amministratore delegato del gruppo Eni Claudio Descalzi. “Fino a che non vedo il decreto energia non dormo. L’emergenza non è l’equilibrio tra partiti, ma la luce e il gas. Sevedrà la luce come da me richiesto un dl da 4,5, 6,7,8 miliardi è un bene per il paese. Se si devono fare scostamenti si facciano”, ha detto il leader della ...

