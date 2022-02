Bari | presunta violenza sessuale a bordo di una ambulanza | la Procura chiede il giudizio immediato L' episodio sarebbe avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre

Ultime Notizie dalla rete : Bari presunta

... almeno, putativa (, ndr) e tutt'al più, a un eccesso colposo (...) che sarebbe ... Girone è ain Capitaneria di porto, ma sul profilo Facebook pubblica un post che non risparmia ...... almeno, putativa (, ndr) e tutt'al più, a un eccesso colposo (...) che sarebbe ... Girone è ain Capitaneria di porto, ma sul profilo Facebook pubblica un post che non risparmia ...La Procura di Bari ha chiesto il giudizio immediato per Gaetano Notaro, il soccorritore 36enne arrestato il 18 gennaio scorso per violenza sessuale aggravata su una studentessa.L’accusa è aver abusato della ragazza a bordo dell’ambulanza con la quale Notaro, presidente di un’associazione di volontariato, forniva assistenza durante una festa universitaria nel Palaghiaccio di ...