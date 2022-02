Volta ao Algarve 2022: polemiche in volata tra Kristoff e Meeus, poi squalificato. “Sbagliato declassarmi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una volata molto concitata, per i piazzamenti di rincalzo, visto che la vittoria di Fabio Jakobsen è stata più che netta. Alla Volta ao Algarve 2022 nella prima tappa con arrivo a Lagos c’è stato il declassamento per Jordi Meeus (Bora-hansgrohe), giunto secondo sul traguardo, dopo un contatto con il norvegese Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert ), poi terzo. Il commento dello scandinavo riportato da Spaziociclismo: “Ha cambiato traiettoria, io stavo passando da sinistra, avevo spazio. Lui mi ha spostato verso le transenne, ho colpito molti spettatori con la spalla, non sono molto felice di questo. Il finale era tecnico con le rotonde, ero un po’ troppo lontano, non siamo riusciti a passare davanti ai QuickStep e quando sei lontano c’è sempre il rischio di rimanere bloccato, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unamolto concitata, per i piazzamenti di rincalzo, visto che la vittoria di Fabio Jakobsen è stata più che netta. Allaaonella prima tappa con arrivo a Lagos c’è stato il declassamento per Jordi(Bora-hansgrohe), giunto secondo sul traguardo, dopo un contatto con il norvegese Alexander(Intermarché-Wanty-Gobert ), poi terzo. Il commento dello scandinavo riportato da Spaziociclismo: “Ha cambiato traiettoria, io stavo passando da sinistra, avevo spazio. Lui mi ha spostato verso le transenne, ho colpito molti spettatori con la spalla, non sono molto felice di questo. Il finale era tecnico con le rotonde, ero un po’ troppo lontano, non siamo riusciti a passare davanti ai QuickStep e quando sei lontano c’è sempre il rischio di rimanere bloccato, ma ...

