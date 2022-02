Advertising

edoludo : RT @Massimi47715989: - Massimi47715989 : - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Scuola, il Viminale: più controlli a manifestazione studenti di venerdì - MediasetTgcom24 : Viminale: più controlli alle manifestazioni degli studenti di venerdì #frontedellagioventù comunista… - ilmessaggeroit : Scuola, il Viminale: più controlli a manifestazione studenti di venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale più

TGCOM

E' quanto si legge in una circolare dela tutti i prefetti, in cui si sottolinea inoltre la necessità di aprire un dialogo con gli organizzatori per 'per isolare le frangeradicalizzate ..."Appare necessario - si legge nella direttiva del- in considerazione della delicatezza ...di "scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche ed isolare le frange...