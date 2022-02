Advertising

SecolodItalia1 : Venerdì bollente: studenti in piazza contro il ministro Bianchi con l’incubo della Lamorgese - Penelop68836448 : @afrodite1969 Tu metti l acqua bollente sopra la ferita. Ma pensi che siamo andati tutti convinti a farci sto cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì bollente

Il Secolo d'Italia

... e comunque destinati a finire in una pentola piena d'acqua, non trovavano niente di ...di risolvere la situazione ed ha messo in cantiere un Consiglio dei Ministri che tra giovedì e...L'ombra lunga del nano è lo spettacolo di Les Moustaches in calendario18 febbraio alle 21:15 al Teatro Clitunno di Trevi nella rassegna di Prosa Teatro di ... Nonostante un odio, nella ...