Usa, spara al ladro che lo ha rapinato in strada, ma uccide bimba di 9 anni che passava per caso: choc a Houston (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un uomo che era stato appena rapinato a mano armata davanti a un bancomat nel sudest di Houston ha sparato nel tentativo di fermare il suo aggressore, colpendo invece una bambina di 9 anni a bordo in... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un uomo che era stato appenaa mano armata davanti a un bancomat nel sudest dihato nel tentativo di fermare il suo aggressore, colpendo invece una bambina di 9a bordo in...

Advertising

Corriere : Spara per fermare un rapinatore, colpisce e uccide bimba di 9 anni - RassegnaZampa : #Usa, spara al ladro che lo ha rapinato in strada, ma uccide bimba di 9 anni che passava per caso: choc a #Houston - ilmessaggeroit : #usa, spara al ladro che lo aveva rapinato in strada, ma uccide bimba di 9 anni che passava per caso: arrestato 41e… - andfranchini : Usa, spara per fermare un rapinatore ma colpisce e uccide una bimba di 9 anni- - codeghino10 : RT @Corriere: Spara per fermare un rapinatore, colpisce e uccide bimba di 9 anni -