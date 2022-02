Ucraina, Russia annuncia fine manovre in Crimea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo settimane di tensione legate a un'escalation delle tensioni al confine ucraino, la Russia ha appena annunciato la fine delle sue "esercitazioni tattiche sulle basi della penisola di Crimea". La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo settimane di tensione legate a un'escalation delle tensioni al conucraino, laha appenato ladelle sue "esercitazioni tattiche sulle basi della penisola di". La ...

