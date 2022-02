(Di mercoledì 16 febbraio 2022)fadiper il suo impegno concreto voltotutela dell’ambiente. L’azienda automobilistica svedese ha innanzitutto ottenuto un importante riconoscimento di EcoVadis. Quest’ultima è una delle principali società di valutazione dellaaziendale. Il marchio di Goteborg si è aggiudicato per il quarto anno consecutivo il punteggio più alto per i progetti

Advertising

periodicodaily : Tripletta di premi alla Volvo per la sostenibilità #Volvo @GallinaPatrizia -

Ultime Notizie dalla rete : Tripletta premi

Corriere dello Sport

...l'Academy ha preferito non affidarsi a un solo conduttore ma piuttosto sempre a unadi ... Si tratta di una delle prime autrici afroamericane a essere stata insignita diimportanti, del ...... secondo giorno! I Gransaranno in totale ben 21, in Italia avremo naturalmente i due ...la lunga trasferta asiatica d'autunno con Giappone e Thailandia (che daranno vita a una anomala...Forse l'anno prossimo dovrebbero avere un premio 'Adele dell'anno' separato per dare a tutti gli altri una possibilità di combattere', ironizza il sito della Bbc. Il cantante Damiano ha spiegato che l ...La superstar britannica ha vinto tre premi, tra cui l'ambito Album of the Year ... Un successo incredibile, certificato ora anche dalla tripletta ai Brit Awards, i riconoscimenti più importanti della ...