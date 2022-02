Strage del Covid. E delle pensioni. Erogati 1,1 miliardi in meno nel 2020. I conti dell’Inps alleggeriti dai lutti della pandemia. Tridico: “Parlare di risparmi è fuori luogo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un amaro calcolo quello che il Centro studi Itinerari previdenziali, presieduto da Alberto Brambilla, ha elaborato (qui il focus). Nel 2020 l’Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell’eccesso di mortalità per Covid. E fino al 2029 si avrà una spesa minore per 11,9 miliardi. “Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 – si legge nel nono Rapporto – ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate”. I conti dell’Inps alleggeriti dai lutti della pandemia Nel 2020 a causa del crollo dell’occupazione legato alla pandemia da Covid è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un amaro calcolo quello che il Centro studi Itinerari previdenziali, presieduto da Alberto Brambilla, ha elaborato (qui il focus). Nell’Inps haato in spesa per1,1a causa dell’eccesso di mortalità per. E fino al 2029 si avrà una spesa minore per 11,9. “Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel– si legge nel nono Rapporto – ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate”. IdaiNela causa del crollo dell’occupazione legato alladaè ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita .@stefanomassini riporta in luce la strage del Cermis, febbraio 1998, quando 20 persone persero la vi… - Angelo220212 : RT @uiltucs: ? Basta tragedie come quelle di Lorenzo e Giuseppe. Questa strage va fermata! ?? La #Uiltucs invita alla mobilitazione i lavora… - uiltucs : ? Basta tragedie come quelle di Lorenzo e Giuseppe. Questa strage va fermata! ?? La #Uiltucs invita alla mobilitazio… - hawkeye9 : il processo al crollo del #pontemorandi tanto finirà come sono finiti tutti i #processi di #strage in #Italia... - pietrogranero : RT @diecifebbraio: Il libro di Michael Palumbo sui crimini di guerra italiani, censurato esattamente 30 anni fa, dedicava 10 pagine alla s… -