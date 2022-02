Serpente spunta dalla cappelliera di un aereo e si aggira sopra le teste dei passeggeri | pilota costretto all’atterraggio di emergenza – VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unè sbucatodi une ha iniziato a “passeggiare” tranquillamente in una plafoniera del velivolo,ledei. È quanto successo la scorsa settimana a bordo di un volo della compagnia aerea low cost della Malaysia, la AirAsia. Il volo nazionale, riporta la Cnn, era decollato da Kuala Lumpur alla volta di Tawau il 10 febbraio quando isi sono accorti dell’ospite indesiderato, la cui silhouette – come mostra unpostato sui social – era ben visibile attraverso la plafoniera di una, vicino alle lampade da lettura dei sedili. Neanche a dirlo, a bordo è scoppiato il panico e ilè statoa procedere ...

