Scritte no vax: Fontanini e Ciani: i colpevoli facciano lavori di pubblica utilità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un plauso alla questura. Un appello alla magistratura, affinché le pene siano severe e, possibilmente, si tramutino in lavori di pubblica utilità. Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, nell’esprimere “parole di convinto apprezzamento nei confronti della Questura: hanno saputo individuare i colpevoli degli imbrattamenti ai nostri edifici in tempi molto rapidi. La massima collaborazione tra tutti i soggetti deputati a garantire la sicurezza pubblica si conferma preziosa e fondamentale”. Continua il sindaco: “Abbiamo subito danneggiamenti alle scuole Valussi, Ellero, Fermi, Toppo Wassermann, ai sottopassi Pasolini, di via Frossi, di piazzale Cella, al cavalcavia di via Pieri e in via Luzzato: in totale, i costi a ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un plauso alla questura. Un appello alla magistratura, affinché le pene siano severe e, possibilmente, si tramutino indi. Così il sindaco di Udine Pietroe l’assessore alla sicurezza Alessandro, nell’esprimere “parole di convinto apprezzamento nei confronti della Questura: hanno saputo individuare idegli imbrattamenti ai nostri edifici in tempi molto rapidi. La massima collaborazione tra tutti i soggetti deputati a garantire la sicurezzasi conferma preziosa e fondamentale”. Continua il sindaco: “Abbiamo subito danneggiamenti alle scuole Valussi, Ellero, Fermi, Toppo Wassermann, ai sottopassi Pasolini, di via Frossi, di piazzale Cella, al cavalcavia di via Pieri e in via Luzzato: in totale, i costi a ...

