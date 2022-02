Referendum giustizia | Fdi ne sosterrà 2 su 4

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia è pronta a sostenere solo due dei quattrosullapromossi da Lega e Partito Radicale e ammessi oggi dalla Consulta: quello sulla separazione delle funzioni e quello sull’elezione del Csm. ”Si tratta di due battaglie cardine di tutto il centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia”, dice il deputato Andrea Delmastro, responsabiledel partito che spiega: ”Sosterremo ilsulla separazione delle funzioni per arrivare al vero equo processo richiamato dalla Costituzione e quello sull’elezione del Csm per iniziare ad affrontare gli scandali correntizi rilevati negli ultimi giorni, anche dal caso Palamara”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - matteosalvinimi : Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria! #ReferendumGiustizia - borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - ACmcoppola : RT @anna_volante: La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i quattro referendum sulla giustizia - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria! #Refere… -

