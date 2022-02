Referendum giustizia, Conte: “M5S orientato a respingere quesiti” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Prendiamo atto delle valutazioni della Corte Costituzionale che ha ammesso 5 Referendum sulla giustizia. Il Movimento ha già avuto un confronto ampio e da questo ampio confronto interno è emersa una valutazione: i quesiti referendari sulla giustizia offrono una visione parziale e sicuramente sono inidonei a migliorare il servizio e a rendere più efficiente e più equo il servizio della giustizia”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando fuori da palazzo Madama le decisioni della Corte Costituzionale sui Referendum. “E’ per questo che siamo orientati a respingere i quesiti referendari, però la discussione è sempre molto ampia e ho già anticipato che sui Referendum mi piacerebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Prendiamo atto delle valutazioni della Corte Costituzionale che ha ammesso 5sulla. Il Movimento ha già avuto un confronto ampio e da questo ampio confronto interno è emersa una valutazione: ireferendari sullaoffrono una visione parziale e sicuramente sono inidonei a migliorare il servizio e a rendere più efficiente e più equo il servizio della”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, commentando fuori da palazzo Madama le decisioni della Corte Costituzionale sui. “E’ per questo che siamo orientati areferendari, però la discussione è sempre molto ampia e ho già anticipato che suimi piacerebbe ...

