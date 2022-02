Pechino 2022, staffetta femminile biathlon, Wierer: “Peccato per il podio, ma ottima prestazione di squadra” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La staffetta femminile di biathlon ottiene un quinto posto ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 che alla vigilia sembrava essere il massimo risultato. Viste le situazioni create in corsa però, si poteva addirittura ambire ad una medaglia. prestazione comunque notevole del quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. Di seguito, le dichiarazioni delle azzurre. Wierer ai microfoni Rai: “Abbiamo fatto una bellissima prestazione di squadra, non eravamo le favorite ma abbiamo fatto molto bene al tiro ed è stato fondamentale. Un piazzamento bellissimo anche se alla fine contano le medaglie, per cui Peccato. Ma siamo andate tutte benissimo, dobbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladiottiene un quinto posto ai Giochi Olimpici invernali diche alla vigilia sembrava essere il massimo risultato. Viste le situazioni create in corsa però, si poteva addirittura ambire ad una medaglia.comunque notevole del quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. Di seguito, le dichiarazioni delle azzurre.ai microfoni Rai: “Abbiamo fatto una bellissimadi, non eravamo le favorite ma abbiamo fatto molto bene al tiro ed è stato fondamentale. Un piazzamento bellissimo anche se alla fine contano le medaglie, per cui. Ma siamo andate tutte benissimo, dobbiamo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - artribune : Olimpiadi di Pechino: tutta la storia delle “ciminiere” che stanno facendo discutere - Italia_Notizie : Pechino 2022, l’attesa della 14esima medaglia con Arianna Fontana nello short track -