Pechino 2022, nessun caso positivo al Covid rilevato tra gli atleti negli ultimi controlli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano buone notizie da Pechino (Cina) in merito ai casi positivi al Covid-19. Stando agli ultimi controlli, non ci sono atleti o membri dello staff delle delegazioni ad aver contratto il famigerato Coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Estendo la considerazioni a livello temporale, si tratta del quarto giorno consecutivo che i casi sono quattro, un dato che chiaramente conforta l’organizzazione circa la corretta attuazione del sistema di isolamento che è stato messo a punto. La rapida diffusione della variante Omicron aveva rappresentato una forte criticità soprattutto nei primi giorni dei Giochi e nell’immediata vigilia. Molti atleti sono risultati positivi all’aeroporto o poco dopo l’arrivo a Pechino. Vengono in mente gli esempi del campione della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano buone notizie da(Cina) in merito ai casi positivi al-19. Stando agli, non ci sonoo membri dello staff delle delegazioni ad aver contratto il famigerato Coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Estendo la considerazioni a livello temporale, si tratta del quarto giorno consecutivo che i casi sono quattro, un dato che chiaramente conforta l’organizzazione circa la corretta attuazione del sistema di isolamento che è stato messo a punto. La rapida diffusione della variante Omicron aveva rappresentato una forte criticità soprattutto nei primi giorni dei Giochi e nell’immediata vigilia. Moltisono risultati positivi all’aeroporto o poco dopo l’arrivo a. Vengono in mente gli esempi del campione della ...

