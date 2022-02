Milan, il punto sui prestiti: Pioli aspetta Pobega e Adli, quale futuro per Caldara e i suoi fratelli? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non solo il mercato principale, che in estate sarà focalizzato sui grandi obiettivi Sanches e Botman, ma anche le valutazioni in merito... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non solo il mercato principale, che in estate sarà focalizzato sui grandi obiettivi Sanches e Botman, ma anche le valutazioni in merito...

Advertising

cmdotcom : #Milan, il punto sui prestiti: Pioli aspetta #Pobega e #Adli, quale futuro per #Caldara e i suoi fratelli?… - FraPol30 : Vengo attaccato per aver ricordato che perdiamo i giocatori a zero, non si può dire più un cazzo. Ma a sto punto no… - sportli26181512 : Cassano elogia il Milan: 'Sta facendo qualcosa di eccezionale': Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, si è così… - 3dc8 : @JoeCipolla_spb @Mickybit22 @Ma_Do_Sd @_schiaffino__ esatto... avevo letto. ma la marmaglia, diventiamo 'noi' se pe… - corrado611 : @EmanueleBottoni Anzi, poi certe partite (io quelle del Milan) me le riguardo con l'audio dopo (a quel punto non ci… -