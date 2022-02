Luchè, in presave il nuovo album Dove volano le aquile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per tornare Luchè: è disponibile da oggi in presave e pre-add il nuovo disco Dove iniziano le aquile Il grande ritorno di Luchè: è disponibile da oggi in presave e pre-add il nuovo disco Dove volano le aquile, in uscita il prossimo 1 aprile per Sony Music Italy / Columbia Records. La cover, svelata sui social dell’artista, rappresenta un’aquila in volo su Marte, anteprima di un progetto già leggendario, pronto a lasciare il segno e a inaugurare un nuovo capitolo del rap italiano. Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Si afferma presto su tutta la scena nazionale, collabora con i maggiori rapper in circolazione e consacra il suo successo ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per tornare: è disponibile da oggi ine pre-add ildiscoiniziano leIl grande ritorno di: è disponibile da oggi ine pre-add ildiscole, in uscita il prossimo 1 aprile per Sony Music Italy / Columbia Records. La cover, svelata sui social dell’artista, rappresenta un’aquila in volo su Marte, anteprima di un progetto già leggendario, pronto a lasciare il segno e a inaugurare uncapitolo del rap italiano., nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Si afferma presto su tutta la scena nazionale, collabora con i maggiori rapper in circolazione e consacra il suo successo ...

