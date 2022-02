LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League 2022 in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Subito Salah trova Mané che prova il cross, fallo in attacco. 1? Inizia la partita! 20.55 Inno della Champions League in corso. 20.52 Ingresso in campo dei giocatori. 20.48 Tra poco ingresso in campo dei giocatori e inno della Champions. 20.45 Jürgen Klopp ha vinto 49 delle sue 87 partite in Champions League fino ad oggi. Se la sua squadra vincesse questa gara, diventerebbe solo l’ottavo allenatore a raggiungere i 50 successi nella competizione (dopo Ferguson, Ancelotti, Guardiola, Wenger, Mourinho, van Gaal e Benítez), nonché il primo tedesco a riuscirci. 20.42 Dzeko è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in entrambe le gare di una sfida a eliminazione DIRETTA contro il LIVErpool in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Subito Salah trova Mané che prova il cross, fallo in attacco. 1? Inizia la partita! 20.55 Inno dellain corso. 20.52 Ingresso in campo dei giocatori. 20.48 Tra poco ingresso in campo dei giocatori e inno della. 20.45 Jürgen Klopp ha vinto 49 delle sue 87 partite infino ad oggi. Se la sua squadra vincesse questa gara, diventerebbe solo l’ottavo allenatore a raggiungere i 50 successi nella competizione (dopo Ferguson, Ancelotti, Guardiola, Wenger, Mourinho, van Gaal e Benítez), nonché il primo tedesco a riuscirci. 20.42 Dzeko è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in entrambe le gare di una sfida a eliminazionecontro ilrpool in ...

Advertising

Inter : ?? | LIVE ?? Road to #InterLiverpool ?? ?? Appuntamento alle 18.30 su @Twitch ??? ?? Vi aspettiamo #InterFans! ??… - Inter : ??? Siamo Live ora su @Twitch ???? ?? - Inter_TV : ?? | PRONTI ?? Siamo già in diretta da San Siro per Matchday Live! Come finirà #InterLiverpool? Ne parliamo con Thom… - gilnar76 : Risultati Champions League LIVE: l’Inter ospita il Liverpool, Bayern contro il Salisburgo #Finoallafine #Forzajuve… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: In campo #Inter e #Liverpool: segui risultato e tabellino LIVE #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague -