Liga 2021 2022 | l’Atletico cade in casa contro l’ultima | il Levante vince 1-0

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Madrida sorpresaclassificata e ripiomba nella crisi.ilche conquista la sua seconda vittoria stagionale e lo fa al Wanda Metropolitano. Simeone dà spazio a Cunha e Correa dal 1?, con Kondogbia e De Paul in cabina di regia, mentre Lemar e Koke sono i designati sulle fasce. Con Suarez e Joao Felix in panchina, però, la squadra difatica a costruire occasioni. E al 54? è a sorpresa la formazione ospite a passare in vantaggio: de Frutos serve Malero che da buona posizione batte Oblak. L’allenatore capisce il momento e concede spazio a Suarez e Joao Felix. Ma la svolta attesa non c’è: Simeone resta a 39 punti e può perdere terreno dal Barcellona che ha la stessa quota e una partita in meno. SportFace.