L'avversario perde tempo: Quaresma lo prende in braccio e... (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante la partita tra il suo Vitoria Guimaraes e il Belenenses, Ricardo Quaresma ha preso in braccio e trasportato l'avversario Alfonso Sousa, che era a terra. Vietato perdere tempo! Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante la partita tra il suo Vitoria Guimaraes e il Belenenses, Ricardoha preso ine trasportato l'Alfonso Sousa, che era a terra. Vietatore

Paolo62651159 : Solidarietà ai tifosi del Real che da ieri conoscono una proposta di calcio solido,dove si tenta di incartare l'avv… - zazoomblog - Quaresma perde la testa: prende in braccio un avversario e lo butta fuori dal campo [VIDEO] - #Quaresma #perde… - Sport_Fair : #Queresma perde la testa: l'ex Inter prende in braccio un avversario e lo butta fuori dal campo [VIDEO]

