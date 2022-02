L’anno d’oro dei prestiti e delle cessioni del quinto

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiude un anno straordinario per i tassi deipersonali edel, grazie ai cali del Taeg che, iniziati sul finire del 2020, si sono consolidati nel corso del 2021. Chi ha ottenuto un finanziamento suOnline.it durante l’anno da poco concluso ha avuto accesso a una serie di offerte davvero convenienti: la migliore soluzione di cessione dela dicembre per privati è stata 4,91%, per pubblici 3,05% e per pensionati 3,89%. Evidenti i vantaggi della cessione rispetto aipersonali, soprattutto per ottenere grandi somme di denaro: il miglior tasso per un prestito liquidità è stabilmente sul 5,64%. Continuano a costituire una buona alternativa igreen che hanno il miglior Taeg a 5,48%, una scelta ...