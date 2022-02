La bistecca perfetta? Bagnatela prima di mangiarla!

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laesiste, o per lo meno la sua cottura, parola di chef. Che la preferiate ben cotta, al sangue o media c’è un solo trucco capace di mettere d’accordo tutti i palati. A svelare il segreto per la cottura ideale della carne è il cuoco più seguito della tv, Gordon Ramsay, protagonista di molti show cooking del del piccolo schermo. Lo chef, in un video tutorial pubblicato da Cookist, ha spiegato in vari step come si deve fare per cucinare unadoc. L’Asso nella manica del maestro dei fornelli, e adesso anche il nostro, consiste nel bagnare molto bene la carne con il sugo di cotturadi gustarla. Vi raccomandiamo... L'Italia è medaglia d'oro anche in cucina, grazie a Matteo Cignettidi tutto, però, si deve ...