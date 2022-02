Inter - Liverpool 0 - 2, ora la missione è impossibile (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mission impossible ora per l'Inter . La squadra di Inzaghi gioca una grande partita contro il Liverpool ma perde 0 - 2 in casa a San Siro e ora dovrà fare un vero e proprio miracolo in terra inglese. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mission impossible ora per l'. La squadra di Inzaghi gioca una grande partita contro ilma perde 0 - 2 in casa a San Siro e ora dovrà fare un vero e proprio miracolo in terra inglese. ...

Advertising

FBiasin : Risultato molto severo per quello che si è visto, ma a questi livelli, contro una squadra come il #Liverpool, non p… - Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - MarcoLe86931402 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Speriamo di non incontrare sempre il Liverpool. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sicuramente abbiamo fatto una… - alex_asr : Interisti ... Tiè ?? #INTLIV #InterLiverpool #Liverpool #Inter #ChampionsLeague #UCL #Inzaghi #Dzeko #16febbraio -