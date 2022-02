Incidenti stradali, circolazione bloccata sulla Domiziana: due i feriti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato provvisoriamente chiuso al transito un tratto della Strada Statale Domiziana (carreggiata nord verso Roma, km 25,400) nel comune di Mondragone (Caserta) a causa di un incidente che ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di due persone. Attualmente la circolazione è deviata in corrispondenza della rotatoria di Pescopagano, con rientro sulla statale attraverso viabilità alternativa. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato provvisoriamente chiuso al transito un tratto della Strada Statale(carreggiata nord verso Roma, km 25,400) nel comune di Mondragone (Caserta) a causa di un incidente che ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di due persone. Attualmente laè deviata in corrispondenza della rotatoria di Pescopagano, con rientrostatale attraverso viabilità alternativa. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

