In Francia a metà marzo via la mascherina al chiuso

Francia: Covid, mascherine potrebbero non essere più obbligatorie al chiuso da metà marzo Parigi, 16 feb 08:49 - In Francia le mascherine contro il coronavirus potrebbero non essere più obbligatorie al chiuso a partire da metà marzo. Lo ha detto il...

