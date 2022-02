I "sì" e i "no" della Consulta ai referendum, le stoccate di Amato e i litigi dei partiti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Attesa finita. La Corte Cosituzionale si è espressa sugli otto quesiti referendari: 3 bocciati e 5 ammessi. Stoppati i quesiti su: cannabis, fne vita e responsabilità civile diretta delle toghe. Ammissibili invece quello... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Attesa finita. La Corte Cosituzionale si è espressa sugli otto quesiti referendari: 3 bocciati e 5 ammessi. Stoppati i quesiti su: cannabis, fne vita e responsabilità civile diretta delle toghe. Ammissibili invece quello...

Advertising

vladiluxuria : #Referendum #ReferendumEutanasia perché chi non soffre deve decidere per chi sta patendo dolori lancinanti per una… - borghi_claudio : Posso dire che trovo incredibile il modo in cui Amato sta argomentando in conferenza stampa le decisioni della Consulta sui referendum? - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - marino29b : RT @sistemato5: Tutto come era previsto........... la settimana scorsa mettono un ' senzasangue' a presidente della consulta e lui sistema… - EvaMouz : RT @pietroraffa: Non contesto gli aspetti giuridici perché non ho gli strumenti per farlo, e quindi mi limito a una constatazione sulle dec… -