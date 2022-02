I Reds ‘Firmino’ il blitz a San Siro: il Liverpool ipoteca la qualificazione ai quarti, Salah mette il punto forse definitivo contro l’Inter (Di giovedì 17 febbraio 2022) l’Inter si allontana dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Si è giocata la gara d’andata degli ottavi, i nerazzurri sono scesi in campo contro il Liverpool, la squadra di Klopp si è dimostrata devastante in contropiede. Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Lautaro, mentre Klopp risponde con Jota, Mane e Salah. Partenza sprint dei Reds che si rendono pericolosi in due tre-occasione, i nerazzurri si salvano. La reazione dell’Inter si registra con Calhanoglu, il tiro dell’ex Milan si stampa sulla traversa. Occasioni da una parte e dall’altra, Mane ci prova in rovesciata, nell’Inter lavoro di sacrificio di Dzeko. Nel secondo tempo Klopp cambia subito con l’ingresso di Firmino, Inzaghi risponde con ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022)si allontana dallaaidi finale di Champions League. Si è giocata la gara d’andata degli ottavi, i nerazzurri sono scesi in campoil, la squadra di Klopp si è dimostrata devastante inpiede. Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Lautaro, mentre Klopp risponde con Jota, Mane e. Partenza sprint deiche si rendono pericolosi in due tre-occasione, i nerazzurri si salvano. La reazione delsi registra con Calhanoglu, il tiro dell’ex Milan si stampa sulla traversa. Occasioni da una parte e dall’altra, Mane ci prova in rovesciata, nellavoro di sacrificio di Dzeko. Nel secondo tempo Klopp cambia subito con l’ingresso di Firmino, Inzaghi risponde con ...

