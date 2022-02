(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Finalmente, di un politico, leggo dichiarazioni sensate sulla. Le ha rese l'onorevole Orlando, che non è laureato in giurisprudenza, ma è uomo intelligente (merce che non sempre si riscontra nei politici nostrani). ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Giustizia, le spine nella riforma di G. Verde -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia spine

Corriere del Mezzogiorno

Aderendo al suo pensiero, cerco di indicare al lettore i punti di maggior rilievo della riforma, premettendo che quest'ultima non avrà alcuna incidenza sulle aspettative didei cittadini. ......Koch ha espresso il desiderio 'che il nostro comune pellegrinaggio alla santa Corona di... i quali sono già uniti dalla loro sofferenza nel nome di Cristo e portano anche la "corona di" ...Finalmente, di un politico, leggo dichiarazioni sensate sulla giustizia. Le ha rese l’onorevole Orlando, che non è laureato in giurisprudenza, ma è uomo intelligente (merce che non sempre si ...Come può evitare il Pd un anno di logoramento, in cui il sistema elettorale vigente spinge a lavorare sulla costruzione di “campo largo” che – dai centristi al M5S - rischia di presenta molte più ...