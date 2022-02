GF Vip 6 | lite furiosa nella casa | “Spacco questa bottiglia”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è stata unaall’interno delladel GF Vip 6, che poteva anche diventare violenta. Ecco l’incredibile minaccia che si è sentita dalle registrazioni in diretta del reality show di Canale 5 e chi sono i protagonisti dell’accaduto. Da quando Alex Belli è rientratodel GF Vip 6, si sono registrate L'articolo proviene da Inews24.it.

Nella casa del Grande Fratellonon mancano i colpi di scena: dopo essere tornato tra le sue braccia, è scoppiata unatra Alex e Delia. Argomenti trattati Gf, latra Alex Belli e Delia Lo sfogo di Alex La reazione di Delia L'ingresso di Alex Belli nella casa di Cinecittà ha sconvolto proprio tutti: il pubblico, gli altri gieffini e soprattutto sua ...Ormai nella Casa del Grande Fratelloè evidente la frattura tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro . Una volta inseparabili, oggi le ... Miriana Trevisan,con Katia Ricciarelli/ "Siamo in un ...C’è stata una lite furiosa all’interno della casa del GF Vip 6, che poteva anche diventare violenta. Ecco l’incredibile minaccia che si è sentita dalle registrazioni in diretta del reality show di ...A leggere il provvedimento, Miriana e Antonio Medugno che hanno informato i loro colleghi che ci sarà una riduzione nel budget messo a disposizione per la spesa settimanale. Quest'ultima nella putata ...