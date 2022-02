**Eutanasia: Letta, 'appello forte a Parlamento, possibile ok suicidio assistito in pochi mesi'** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ci sono tutte le condizioni, anche politiche, per approvare la legge sul suicidio assistito", occorre dare una "risposta importante a un'esigenza che esiste ed è fortissima". Così Enrico Letta a Fanpage. "Credo si debba fare un appello al Parlamento perché c'è un'attesa nella società italiana e questa attesa deve trovare un risposta oggi. Ci sono le condizioni perché in pochi mesi, rapidamente, la legge sia approvata. Un appello forte. La società italiana si aspetta che il Parlamento non si ferma e non chiuda gli occhi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ci sono tutte le condizioni, anche politiche, per approvare la legge sul", occorre dare una "risposta importante a un'esigenza che esiste ed è fortissima". Così Enricoa Fanpage. "Credo si debba fare unalperché c'è un'attesa nella società italiana e questa attesa deve trovare un risposta oggi. Ci sono le condizioni perché in, rapidamente, la legge sia approvata. Un. La società italiana si aspetta che ilnon si ferma e non chiuda gli occhi".

Advertising

TV7Benevento : **Eutanasia: Letta, 'appello forte a Parlamento, possibile ok suicidio assistito in pochi mesi'** -… - DllDgs : @GesuKrishna Spero solo che Letta non faccia un tweet sulla questione tipo quello di ieri sull'eutanasia, non credo… - bugsbonny76 : RT @Juglans__: Non so se mi fa più incazzare il tweet di Letta pro #eutanasia o l'annuncio di Conte, pronto ad appoggiare il #ReferendumCan… - ConteZero76 : Letta dopo la bocciatura... ...del DDL Zan ha parlato tanto e fatto poco. ...del referendum sull'eutanasia ha fatto… - AlbertiniGloria : RT @Juglans__: Non so se mi fa più incazzare il tweet di Letta pro #eutanasia o l'annuncio di Conte, pronto ad appoggiare il #ReferendumCan… -