Esposto di Abisso dopo Roma-Genoa | scatta un’inchiesta su Calvarese

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il finale concitato della sfida tra, partita andata in scena sabato 5 febbraio e conclusasi con una rete annullata a Zaniolo e la successiva espulsione del giocatore numero 22 per proteste, ha scatenato tensioni che si sono protratte nei minuti successivi al match. Stando a quanto raccontato in unpresentato dall’arbitro L'articolo

Come spiega Il Tempo , Rosario(che ha diretto la sfida) ha presentato unai vertici dell'Aia in quanto dopo il fischio finale sarebbe stato raggiunto nel suo stanzino da Gianpaolo ...Stando a quanto raccontato in unpresentato dall'arbitro Rosario, dopo la partita è piombato nello stanzino Gianpaolo Calvarese, il consulente ingaggiato dalla Roma per la match ...Finì con Zaniolo espulso da Abisso e con l’ira di Mourinho espressa nelle dichiarazioni post match. Il Tempo racconta il retroscena che ha portato all’apertura del fascicolo federale. “Stando a quanto ...Stando a quanto raccontato in un esposto presentato dall’arbitro Rosario Abisso, dopo la partita è piombato nello stanzino Gianpaolo Calvarese, il consulente ingaggiato dalla Roma per la match ...