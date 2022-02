Ero in guerra ma non lo sapevo, la recensione: la storia vera di Pierluigi Torregiani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La recensione di Ero in guerra ma non lo sapevo, il nuovo film di Fabio Resinaro con Francesco Montanari e Laura Chiatti che racconta la storia vera di Pierluigi Torregiani. Il ticchettio del tempo che scorre. Gli ingranaggi che muovono le lancette dell'orologio. Un meccanismo. È così che iniziamo la nostra recensione di Ero in guerra ma non lo sapevo, il nuovo film di Fabio Resinaro tratto da una storia vera, avvenuta a Milano alla fine degli anni Settanta. Attraverso una semplice quanto profonda metafora sul tempo, la storia degli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, gioiellere padre di famiglia che, durante gli anni di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladi Ero inma non lo, il nuovo film di Fabio Resinaro con Francesco Montanari e Laura Chiatti che racconta ladi. Il ticchettio del tempo che scorre. Gli ingranaggi che muovono le lancette dell'orologio. Un meccanismo. È così che iniziamo la nostradi Ero inma non lo, il nuovo film di Fabio Resinaro tratto da una, avvenuta a Milano alla fine degli anni Settanta. Attraverso una semplice quanto profonda metafora sul tempo, ladegli ultimi giorni di vita di, gioiellere padre di famiglia che, durante gli anni di ...

