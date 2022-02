ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO: IL FILM EVENTO DI RAI1 SULL’OMICIDIO TORREGIANI (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio, nella ricorrenza dell’assassinio di Pierluigi TORREGIANI, RAI1 trasmette in 1° visione tv il FILM di Fabio Resinaro “Ero in GUERRA ma non lo SAPEVO” con Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di Domenico e Alessandro Di Tocco. Tratto dall’omonimo libro di Alberto TORREGIANI, figlio del gioielliere Pierluigi TORREGIANI, ucciso a Milano dai terroristi il 16 febbraio 1979. Omicidio TORREGIANI – L’antefatto a Milano Pierluigi TORREGIANI la sera del 22 gennaio 1979 è in una pizzeria di Milano con i suoi gioielli portati ad una dimostrazione televisiva, ma nel locale entrano dei rapinatori. TORREGIANI è minacciato, reagisce con la sua arma e ne consegue una sparatoria che conta morti e feriti. I ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio, nella ricorrenza dell’assassinio di Pierluigitrasmette in 1° visione tv ildi Fabio Resinaro “Ero inma non lo” con Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di Domenico e Alessandro Di Tocco. Tratto dall’omonimo libro di Alberto, figlio del gioielliere Pierluigi, ucciso a Milano dai terroristi il 16 febbraio 1979. Omicidio– L’antefatto a Milano Pierluigila sera del 22 gennaio 1979 è in una pizzeria di Milano con i suoi gioielli portati ad una dimostrazione televisiva, ma nel locale entrano dei rapinatori.è minacciato, reagisce con la sua arma e ne consegue una sparatoria che conta morti e feriti. I ...

