Curling, l'Italia demolisce la Danimarca ma svanisce il sogno della semifinale olimpica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) l'Italia sale finalmente in cattedra nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e mostra tutta la sua caratura tecnica, sconfiggendo la Danimarca con uno schiacciante 10-3. La nostra Nazionale giganteggia sul ghiaccio della capitale cinese, travolge la compagine nordica e infila la terza vittoria ai Giochi: dopo i successi contro Svizzera e USA, gli azzurri arpionano un altro sigillo, ma purtroppo il sogno di una clamorosa qualificazione alle semifinali svanisce definitivamente. Serviva un incrocio incredibile di risultati dagli altri campi e purtroppo l'incastro non ci è favorevole: la Gran Bretagna fa il suo battendo la Russia (8-6), ma purtroppo la Cina ha la meglio sulla Svizzera (6-5) e ci estromette dal torneo.

